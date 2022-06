Larisi Entèdi Sou Teritwa li 49 Sitwayen Britanik

Minis Afè Etranjè Ris la te di nan yon deklarasyon, kote li di ke endividi sa yo ap "gaye fo enfòmasyon" sou konfli a nan Ikrèn. Moun sa yo "pa gen dwa antre nan Federasyon Larisi ankò" .

Gen plizyè gwo ofisyèl BBC ak jounalis ki popilè sou lis sa a ke Ris yo pibliye - tankou Orla Guerin, Paul Adams ak Nick Robinson.

Se konsa lòt gwo non nan laprès Britanik la, tankou Katharine Viner, editè jounal The Guardian, Gideon Rachman, kroniker Financial Times ak Sophy Ridge, ki prezante emisyon politik chak dimanch Sky News la.

Gen kèk moun ki gen renome pou konesans yo genyen nan dosye ki gen rapo avek Larisi ak ansyen Inyon Sovyetik la tou ki entèdi, tankou jounalis Shaun Walker (The Guardian) ak analis Mark Galeotti.

Anplis de 29 jounalis ak ekspè ki sou lis moun ki vize pa Moskou gen ladan to 20 sitwayen Britanik ki asosye ak sektè defans la.

Se pa premye fwa Larisi anonse yon mezi konsa an repons a sanksyon Britanik ki yo te pran sou li akoz operasyon militè Moskou fè nan Ikrèn.

Nan fen mwa me, diplomasi Larisi te anonse ke li te entèdi teritwa li a nan 154 manm nan House of Lords (palman an).

Nan mwa avril, Larisi te deja entèdi Premye Minis Boris Johnson ak plizyè lòt ansyen ofisyèl Britanik pou yo pa antre nan peyi a.