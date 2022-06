Musk Menase pou L Kite Tonbe Akò Pou l Achte Twitter a

Elon Musk akize Twitter dèske li “refize kite l jwi dwa li li genyen pou l jwenn enfòmasyon,” nan moman Musk ap eseye jwenn enfòmasyon sou kont ki fò e k ap simaye piblisite gratis sou platfòm nan.

Musk lanse akizasyon sa a lendi nan yon lèt li voye bay Twitter kote li bay avètisman pou l di li kapab kite tonbe akò pou l achte konpayi an pou 44 milya dola si Twitter pa ba li enfòmasyon l ap chache a. Musk akize Twitter deske li komèt yon “vyolasyon materyèl” obligasyon li genyen pou l mete kèk done a la dispozisyon l.

>Daprè lèt la, Musk “panse li klè ke Twitter refize konfòme l avèk obligasyon li genyen, dapre akò li te siyen an, sa ki koze plis sispisyon ke konpayi an ap kache done Musk mande a, paske li pè pou Musk pa fè kèk dekouvèt si li analiz done sa yo.”

Platfòm medya sosyal la poko reyaji sou lèt Musk la. Nan tranzaksyon ki fèt nan kòmansman jounen lendi a sou machedlabous la, aksyon Twitter yo sibi yon bès 5%.