Ozetazini, Mèt Biznis yo te Ajoute 390 mil Nouvo Job sou Mache a pandan Mwa Me a

WASHINGTON - Patwon ameriken yo te ajoute 390 mil job sou mache travay la nan mwa me a, sa ki pwolonje longè tan mèt biznis yo pase ap ajoute sou kantite anplwaye yo pandan ke sa vin kore yon ekonomi ki anba presyon yon enflasyon ki wo ak yon to denterè ki pa sispann monte.

Pwogrè yo te anrejistre nan domèn nan pandan mwa pase a pwojte limyè sou yon mache travay k ap reziste jiskaprezan kont efè negatif yo alòske, an menm tan, sa elimine kèsote moun te genyen pou ekonomi an pa febli nan mwa k ap vini yo nan moman Reserve Federal la pa sispann ogmante to dentere yo pou konbat enflasyon an. Dapre sa Depatman Travay la di vandredi, to chomaj la te rete ba nan mwa me a - swa nan nivo 3,6%; se yon ti kras pi wo pase yon rekò ki la depi anviwon 50 tan.

Kwasans yo anrejistre sou mache travay la pandan menmn mwa a te wo ase pou pèmèt bank santral ameriken an kontinye avèk sa obsèvate yo konsidere kòm seri ogmantasyon to denterè ki pi rapid nan plis pase 30 tan.

Yon lòt kote, biznis yo dezespere pou yo anplwaye moun, paske kliyan yo kontinye depanse san gadè dèyè malgre kèsote ki genyen pou enflasyon an pa monte. An jeneral, anplwaye yo ap benefisye aktyèlman yon pouvwa dacha ki san presedan. Kantite moun k ap kite travay yo pou yon lòt ki peye pi byen atenn yon nivo rekò pou peryòd 6 dènye mwa yo.