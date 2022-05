Somè Dèz Amerik: Ansyen-Anbasadè Raymond Joseph di Si Brezil ak Meksik Bòykote l, Yo Ta Dwe Rele'l ‘Somè de Washington’

Kevin O'Reilly, kowodonatè somè a di se Lamezonblanch pral detèmine si li pral envite Kiba nan rankont la, men li di ke Washington kwè ke ni Venezyela, ni Nikaragwa pap jwenn envitasyon.

Nan emisyon Twazyèm Mitan VOA Kreyòl la, ansyen Anbasadè Ayisyen Raymond A. Joseph deklare “ si Brezil ak Meksik bòykote l, yo ta dwe chanje non an a Somè de Washington.”

Enfliyans Etazini nan Amerik la ak Karaib la

Ansyen diplomat ayisyen an di si peyi sa yo deside bòykote some a vreman vre, sa pral montre ke enfliyans Lézetazi an degraba nan rejyon an, e sa kapab enfliyanse rezilta eleksyon mi manda yo Ozetazini.

Misye Raymond di VOA li kwè ke enfliyans Etazini ap bese chak jou nan Amerik Latin lan ak Karaib la, e some a pral montre koman yo pedi anpi kredi nan rejyon sa yo.

Pou konkli ansyen diplomat la di VOA ke Biden dwe louvri bral li pou envite tout peyi ki fe pati de Amerik la patisipe.

Somè a pwograme pou 6-10 jen nan vil Los Angeles eta Kalifôni, e Washington deja deside ke li pap envite peyi ki gen moun kap minnen demokrasi kom yon lidè tankou Venezyela, Nikaragwa ak Kiba. ,Respondab administrasyon Biden yo ap etidye posibilite pou Kiba taka patisipe yon fason, men gouvenman Kiben an deja anonse ke li pap patisipe.