Lapolis Mete Anba Kòd Plizyé Endividi Pami Yo Yon Manm Gang "Chen Mechan"

Daprè premye eleman enfòmasyon PNH la jwennn, yo fè konnen ke Mendy Mentor se te manm gang "Vitelhomme" lan e apre sa li te rantre nan gang "Chen Mechan".

Pandan menm jounen an, nan zòn Maïssade, lapolis te mete men sou Gesmy Bernadin ak Montas Dieulin, youn gen 15 an e youn ki gen 28 an, otorite yo te arete yo paske yo te jwenn yo an posesyon plizyé zam afe.

Yo te jwenn de (2) zam, yon (1) zam kalib 9 mm ak yon (1) zam Keryòl epi yo te jwenn tou (4) katouch yo.

Nan yon tchèk trafik woutin sou wout nasyonal #3, Lapolis arete pou posesyon zam afe ilegal Jean Baptiste Dushail, ki gen 35 an, ki soti nan Croix-des-Bouquets ak Joseph Jean Claire, 27 an. yon natif natal nan Boucan-Carré.

Yo te gen nan men yo yon zam afe kalib 9mm, seri TMA 72373, ak yon magazin ki gen (5) katouch.

Pou kounya tout endivi sa yo nan prizon ann atant swivi ki nesesè yo.