Inyon Ewòp la Pwopoze Entèdiksyon Petwòl Ris la ak Plis Sanksyon

Prezidan Komisyon Ewopeyen an (IE), Ursula von der Leyen, bay detay sou yon nouvo lis sanksyon kont Larisi ki gen ladan l entèdiksyon petwòl ris la. Konsa, tout enpòtasyon petwòl ris gen pou sispann nan 6 mwa, tandiske enpòtasyon pwodui rafine ap kanpe anvan fen ane sa a. Tout manm IE a dwe apwouve desizyon an anvan pou l antre an aplikasyon.

Von der Leyen, ki te pran lapawòl devan Palman Ewopeyen an, deklare: “ Ann pale klè: sa pa p fasil paske kèk eta manm gen yon gwo endepandans pou yo pran desizyon sou dosye petwòl ris la; de tout fason se yon aksyon nou dwe pran.”

Lidè IE a ajoute apwòch la, kote eta manm yo ka planifye yon aplikasyon desizyon an etap pa etap, pral pèmèt yo jwenn ranplasan pou enpòtasyon ris yo epi amòti konsekans negatif yo sou mache mondyal enèji a, sa ki pral ede yo ranfòse le plis posib presyon an sou Larisi, an menm tan ke sa ka minimize dega ekonomik kolateral yo.