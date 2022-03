Nasyonzini ap Òganize yon Konferans sou Angajman pou Sipòte Efò Imanitè Nan Yemèn Nasyonzini sot òganize yon konferans peyi donatè sou entenèt la ant eta manm li yo mekredi 16 mas la pou ranmase pou pi piti $4.2 milyon pou finanse ane sa a efò imanitè nan Yemen ke lagè fin ravaje. Sekretè deta Etazini, Antony Blinken anonse yè mekredi a ke Etazini ap bay Yemen preske $585 milyon nan ane 2022 a. Inyon Ewòp la di lap bay $407 milyon 400 mil dola e Wayòm Ini promèt pou-l bay $115 milyon. LONU di lajan sa a pral ede plis pase 17 milyon moun ki nan gwo nesesite asistans manje, yon kantite ki ka monte nan 19 milyon nan 2 zyèm mwatye ane 2022 a. Yemen ap soufri anba boulvès depi ane 2014 lè rebèl Houthi yo ke Iran apiye te sezi kapital la, Sanaa e te dechouke gouvenman peyi a ke mond lan te rekonèt la . Yon kowalisyon Arab ke Arabi Saoudit ap dirije, ki gen ladann Emira Arab Ini, te kòmanse batay avek rebèl yo plizyè mwa apre. Lagè a te rive nan yon enpas ki lakoz plizyè dizèn milye moun nan Yemen pèdi la vi yo e te deklannche pi move kriz umanitè nan mond la, Rebèl Houthi yo ki kontwole kèk gwo moso nan nò Yemen, yo anba akizasyon deske yo konn chache bloke livrezon asistans umanitè. Konferans peyi donatè yo mekredi a vini nan moman anpil atansyon mond la fikse sou envazyon Larisi nan Ikrèn nan ki rive kounye a sou 21 jou. Kriz Ikrèn nan ka agrave situyasyon an nan Yemen ki konn konte sou Ikrèn pou preske yon tyè nan enpotasyon ble li. Read more









See all News Updates of the Day

Lèzetazini Bay 'Pwoteksyon Tanporè' TPS Pou Tout Afgan ki Ap Viv nan Peyi a Lèzetazini anonse Mèkredi ke l ap bay tout Afgan k ap viv sou tèritwa li, yon estati "pwoteksyon tanporè" TPS, ki la pou ede yo travay nan peyi a san kè sote e viv tankou tout sitwayen nòmal ki gen papye. Pèmi sa a ba yo dwa pou travay pandan 18 pwochen mwa kap vini yo. Minis Sekirite Enteryè Alejandro Mayorkas pibliye yon deklarasyon ki di "Estati TPS la pral pwoteje Afgan k ap viv Ozetazini pou yo pa oblije retounen nan peyi yo kote gen gwo ensekirite". Read more









Afghanistan: Yon Kanpay Vaksinasyon Kont Lawoujòl Yon kanpay vaksinasyon kont lawoujòl kap dire yon semèn tanmen nan Afghanistan kote Oganizasyon mondyal la sante fè konnen malady sa-a ki atrapan anpil touye 142 timoun e enfekte 18 mil depi nan komansman ane a. Kanpay vaksinasyon kont lawoujol la fè pati repons nasyonal pou anpeche epidemi an gaye, sove lavi jèn timoun yo e redui fado sou systèm sante yo dapre deklarasyon OMS ki site sa li prezante kòm pawòl ke reprezantan li nan Afghanistan Luo Dapeng te di yè lendi a. Kanpay OMS finanse a, ki komanse samdi 12 Mas pase a, sipòte efò otorite lasante de facto Taliban yo nan jan y-ap jere vaksinasyon an. Dirijan yo mande plizyè milye travayè lasante pou yo vaksinen kont malady a plis pase 1 milyon 200 mil timoun ki pako gen 5 kan nan 49 distri ki nan 24 provens . Lawoujòl remoute nan Afghanistan depi mwa janvye 2021. Depi lè sa a otorite yo rapote 48 mil 366 ka enfeksyon an ak 250 ka lanmò anba malady a ke yon viris lakoz. Pwoblèm sante piblik sa a vini nan moman responsab Nasyonzuni yo di plizyè dizèn lane Read more









11 Mas 2020, OMS te Deklare COVID-19 yon Pandemi Nan dat 11 Mas 2020, Oganizasyon Mondyal Lasante (OMS) te deklare COVID-19 se yon pandemi. 2 zan aprè deklarasyon OMS la, gen plis pase 6 milyon moun ki mouri e plis pase 453 milyon ka enfeksyon an nan mond la daprè Sant resous koronavirus Johns Hopkins. Responsab sante publik yo te bay avètismn pou di ke bilan moun ki pran enfeksyon an ak sa ki mouri nan kèk peyi pi piti lontan pase chif reyèl yo, e konsa, yo di, li difisil pou konnen vrèman vre tout valè dega ke virus la fè. Pandemi an pako prèt pou-l fini dapre sa direktè jeneral Oganizasyon Mondyal Lasante a Tedros Adhanom Ghabreyesus te di nan komansman semèn pase a. Malgre kantite ka enfeksyon yo ak kantite moun ki mouri ke yo rapòte diminye seriezman nan mond la, e malgre plizyè peyi deja leve restriksyon yo, Tedros di pandemic an pa pral fini okenn kote toutotan li pa fini tout kote. Direktè jeneral OMS la di fè tès-la rete yon zouti k-ap sove lavi nan lut nou kont pandemi an, nan kad yon estrateji detaye. Li rekomande tès ke moun ka fè pou kont yo ansanm ak lòt ke profesyonèl COVID yo ap fè a. Aloske Johns Hopkins rapòte gen 10 milyon 700 mil vaksen COVID-19 ki al nan bra moun nan mond lan, toujou gen inegalite nan kesyon vaksen an. Fasilite pou moun jwenn vaksen, ak kantite moun ki ka jwenn li, dapre yon deklarasyon OMS, ta dwe baze sou prensip ke chak kretyen vivan dwe viv kalite lavi ke li ta vle viv la, kèlkeswa ras li, relijyon li, kwayans politik li, ekonomi li, oubyen kelkeswa lot kondisyon sosyal li. Read more