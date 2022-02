Otorite federal Ameriken yo fe konnen yon trafikan dwòg sispek ki se moun Repiblik Dominiken rive Pòtoriko apre yo ekstrade li soti sou zile St. Maarten.

Biwo avoka gouvenman an deklare Vandredi ke Justo German Rosario, ke moun konnen sou non "Papin", ap fe fas ak akizasyon kòm kwa li te enpòte plizye milye kilogram kokayin nan Pòtoriko, an pasan pa Venezyela, Repiblik Dominiken ak St. Maarten an 2017.

Otorite yo di yon gran jiri federal nan Pòtoriko te akize misye ofisyelman nan mwad Jiye 2020.