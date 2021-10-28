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Ayiti: Grèv jeneral sendika transpò piblik yo te lanse pandan 3 premye jou semen nan afekte ekonomi an
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16:00 - 16:30
Ayiti: Kalamite ayisyen yo sou fwontyè Etazini pataje ak Meksik
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Madam Lourna Gourgue, manm Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA).
1 hour ago
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Madam Lourna Gourgue, manm Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA).
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Episodes
oktòb 28, 2021
Karavan imigran ki soti nan Amerik Santral la pou pifò kontinye ap deplase nan direksyon fwontyè Meksik pataje ak Etazini
oktòb 28, 2021
Kèk lidè politik reyaji apre anons Etazini fè pou l di li pral ede polis nasyonal la distribye pwodui petwolye yo
oktòb 28, 2021
Migran yo ap Mache Nan Direksyon Kapital Meksiken an
oktòb 27, 2021
Imigran ki soti nan Amerik Santral la ak lòt kote pran angajman pou rive sou fwontyè Etazini pataje ak Meksik
oktòb 27, 2021
Difikilte pou distribye pwodui petwolye a kapab fòse plizyè sant sante fèmen pòt yo
oktòb 27, 2021
2 manm sektè demokratik ak popilè a rankontre nan New York lidè kominotè yo
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