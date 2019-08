Yon Koudèy sou Istwa Resan Vil Baltimore, Sikonskripsyon Depite Elijah E. Cummings

Yon lagè mo ki la depi yon semèn ap kontinye ant Prezidan ameriken an, Donald Trump, ak yon palmantè trè puisan, manm yon komisyon k ap mennen anket sou Mezon Blanch Trump la –n ap pale de Depite Elijah Cummings ki reprezante nan Kongrè a yon sikonskripsyon ki gen ladan n vil Baltimore, pi gwo vil Eta Maryland.



Prezidan Trump, ki t ap fè komantè sou sikonskripsyon Baltimore la, di se yon vil ki chaje a rat e se yon kretyen vivan pa ta dwe ap viv la. Anpil obsèvatè reyaji pou di yon deklarasyon konsa se yon deklarasyon rasis.

Vil Baltimore se yon gwo metwopòl ki sitiye o-nò kapital federal la, Washington, DC. Pandan lontan sete yon vil kote yon devlopman endistriyèl t ap boujonnen, grandi e fleri. Jounen jodi a, menm jan avèk anpil lòt gwo vil Ozetazini, l ap redi pou l fè fas ak pwoblèm rasyal, krim, innegalite ekonomik ak yon gwo to chomaj.

Sa gen 4 tran yon mouvman leve-kanpe popilè te pete nan Batimore kote pèp souvren te piye e mete dife nan 2 famasi apre yo te sispèk yon prizonye nwa-ameriken te pèdi lavi li pandan li te anba men lapolis. Famasi sa yo te touprè rezidans prive Depite Elijah Cummings. Si jounen jodi a 2 boutik sa yo rebati, toujou genyen yon kouran tansyon k ap travèse vil la. Se de sa Prezidan Trump sanble t ap pale lè l te di kijan li wè kondisyon lavi a nan Baltimore. Misye Trump te di :

« Se lanfè moun yo nan Baltimore ap viv ! »



Apre Prezidan an te pibliye deklarasyon sa a nan yon nòt sou kont Tweeter li, anpil moun te leve lavwa pou di yon kritik konsa se yon kou ba, se yon move frap ki pa di laverite sou yon vil kote majorite popilasyon an se moun nwa. Se konsa tou gen lot moun ki di genyen yon sèten verite nan deklarasyon an. Youn nan moun sa yo se Rob, yon rezidan Batimore, ki fè konnen :



« Genyen anpil asasina nan vil a; epi, jan Trump di sa a, gen anpil rat tou, elatriye. Sa nou bezwen se yon lòt Baltimore tolalman diferan; vil la bezwen yon gwo pase-men, yon gwo chanjman

Jounalis Carolyn Presutti, ki te fè deplasman an nan Baltimore pou l prepare repòtaj sa a pou Lavwadlamerik, montre tout yon katye kote kay yo vid, san moun ladan yo… yo fè pati yon afè de 17 mil kay moun abandone nan Baltimore. Sepandan, dapre sa Carolyn di nou, konfwontasyon vèbal k ap dewoule ant Prezidan Trump ak Depite Cummings nan pa gen anyen pou l wè vrèman avèk yon vil ki an degraba ; paske, dapre anpil analis, hing-hang nan pa chita sou anyen dot ke yon revanj politik.

Kòm eksplikasyon pou opinyon sa a, youn nan analis yo, Kim Trueheart k ap dirije yon òganizasyon byenfezans, fè sonje, pa egzanp, sa pa gen lontan, kòm prezidan Komisyon Sipèvizyon k ap mennen ankèt sou administrasyon Trump la, Depite Cummings te pale di avèk minis pwovizwa Depatman Sekirite Enteryè a, Kevin McAleenan, poutèt move tretmen timoun latino yo kenbe sou fwontyè sid Lèzetazini an ap sibi. Depite Cummings te mande Misye McAleenan :

« Kijan w rele sa, lè yon timoun piti rete chita nan pwòp tata li... Kijan w rele sa, man ! »

Alòske gen moun ki konsidere hing-hang vèbal ki pete ant Prezidan Trump ak Depite Cummings nan kòm yon konfwontasyon ki gen yon ti koulè rasis, genyen lot ki kwè, le fet ke afè sa a pèmèt politisyen nan tou lè 2 kan yo (Demokrat kou Repibliken) fikse atansyon yo sou Baltimore, sa kapab pote chanjman vil la bezwen yo.