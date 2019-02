Etazini: Prezidan Donald Pa gen Espwa Sou Yon Rezilta Pozitif Nan Negosyasyon sou Miray la

Prezidan Donald Trump fè konnen li konsidere chita-pale palmantè tou 2 pati yo ap fè nan kongrè-a sou miray li vle konstwi sou fwontyè Etazuni pataje ak Meksik-la kòm yon pèt de tan. Nan yon entèviou mesye Trump bay jounal ameriken The New York times nan lamezon blanch nan dat 31 janvye a, li fè konprann kòmkwa li ta pare pou l deklare yon ijans nasyonal isit Ozetazuni, dekwa pou'l kite kongrè dèyè nan demach pou l bati mi an san apwobasyon li.

Lidè ameriken an di " rett gade pou wè, mwen deja plase kouvè sou tab la, mwen deja pare sèn nan pou sa m pral fè a.Si palmantè nan 2 kan yo pa parèt ak yon akò nan mwens pase 3 semèn, mwen kapab refèmen gouvènman federal la.