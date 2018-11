Ayiti : Anbasadè Etazini Nan Peyi a fè chita Pale ak Prezidan 2 chanm Palman an sou Elesyon Ane 2019 la

Anbasadè ameriken ann Ayiti Michele Sison patisipe nan yon chita pale ak prezidan sena a Joseph Lambert e prezidan Chanm Depite a, Gary Bodeau. Diplomat la te diskite ak palmantè yo sou kesyon ki gen rapò ak ranfòsman enstitisyon yo epi evalye pwoblèm sekirite nan peyi a anvan dewoulman eleksyon yo nan ane 2019.

Patizan pouvwa PHTKa pale pou di eleksyon se sèl mwayen pou moun pran pouvwa nan peyi a. Reyaksyon sa a tonbe nan moman opozisyon an fikse dat 18 Novanm nan, jou komemorasyon Batay Vètyè a, kòm delè pou prezidan Jovenel Moise genyen pou l renmèt pouvwa a nan peyi Dayiti. Opozisyon ap pare pou mete sou pye yon kokenn manifestasyon dimanch 18 Novanm kap vini an pou fòse demisyon prezidan an, e sizoka sa pa ta fèt jan yo swete a,yap pase nan yon lòt etap. Bò kote pa l , la polis anonse li pran tout dispozisyon nesesè pou garanti sekirite vi ak byen popilasyon an nan respè lalwa.