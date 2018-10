Yon Sitwayen Etazini ak Ayiti an menm tan, Anba Akizasoyn deske li ta Mele nan Kout-Jajan Anba Tab

Nan nimewo jounal Miami Herald sòti madi 30 oktòb la, li pibliye yon atik kote repòtè Jacqueline Charles pale de “yon pwomotè tourism otorite yo akize deske li mele nan move zafè: Kout lajan anba tab. Atik la fè konnen:

<< Yon pwomotè tourism ki an menm tan se yon pwomotè travay avèk bon jan koneksyon an Ayiti, tonbe anba akizasyon deske li ta (chache) bay kèk otorite nan gouvènman ayisyen an kout-lajan an kachèt nan kad konstriksyon yon pò ki ka koute 84 milyon dola.

<<Non sispèk la se Roger Richard Boncy. Se yon mesye ki gen doub nasyonalite amerikèn ak ayisyèn; li gen 74 an e li rezide nan Miami. Nan yon mosyon lajistis anrejistre nan Eta Massachusetts nan jounen madi 30 oktòb 2018 la, M. Boncy tonbe anba yon lòt chèf akizasyon, ki se konspirasyon pou vyole Lwa sou Pratik Etranje Konwonpi ak Lwa sou Vwayaj la; yon vyolasyon Lwa sou Travay la plis yon lòt chèf dakizasyon ki se konplo pou komèt lavaj move lajan.

Jed Dwyer, yon avoka ki fè pati firm Traurig nan Miami e k ap defann Boncy, deklare: “Moun pa ta dwe janm pote yon akizasyon konsa. Misye Boncy pa t janm bay pèsonn moun koutlajan anba tab. Sa k pase a pa reprezante okenn konplo.”

Jounalis la kontinye pou l raple gen yon lòt moun lajitis deja endekse kòm ko-konspiratè nan afè a; se Doktè Joseph Baptiste ki gen 66 zan e se yon ansyen kolonèl nan Lame Amerikèn; li se yon dantis k ap pratike pwofesyon li nan Eta Maryland. Li te prezante nan tribinal nan nwa doktob 2017 pou l te tande otorite lajistis yo presize pou li ofisyèlman kisa lalwa repwoche li. Pwosè Doktè Baptiste la gen pou kòmanse nan dat 3 desanm 2018 la nan vil Boston.

Nouvo akizasyon yo fè konprann Misye Baptiste ak Misye Boncy te ranje kò yo pou yo aksepte resevwa lajan nan men kèk Ajan FBI ki te degize tèt yo kom envestisè nan pwojè Mòl-Sen-NIcolas.

Avoka Dwyer deklare: << Misye Boncy pa t janm mande lajan-anba tab. Misye Boncy pat janm resevwa pa menm yon santim nan lajan anba tab. Misye Boncy pat janm bay pèsonn lajan pou yo bay moun anvba tab. >>

N ap swiv evolisyon afè sa a pou n mete oditè/telespektatè/entènot nou yo okouran ak nouvèl bon mamit.