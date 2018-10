Ayiti Politik: Mezantant ant Prezidan Moyiz ak Manm Federasyon Majistra Kominal yo

Konfwontasyon ant (Prezidan) Moyiz ak Majistra Kominal yo

Se sou tit sa a Radyo Metwopòl (Radio Métropole) pibliye yon atik kote li pale de tansyon ki ta egziste ant gouvènman Moyiz-Seyan an (Moise-Céant) ak Federasyon Nasyonal Majistrs Kominal yo (abreje fransè: FENAMH). Youn nan endis ki montre mezantant ki lage divizyon ant 2 pati yo, se ensidan kote majistra plizyè vil te deranje diskou chèfdeta ayisyen an t ap pwononse nan seremoni inogirasyon kongrè federasyon an yo nan dat 29 oktòb 2018 la.

An fèt, daprè atik la, <<An plizyè okazyon majistra yo te leve vwa yo pou yo te pwoteste kont kèk nan deklarasyon Prezidan an te fè e ki, daprè yo, se pawòl manti.>> Pa egzanp, “sou dosye distribisyon machin pou minisipalite yo, majistra yo fè konnen gouvènman an pa respekte pwomès li. Prezidan Moyiz admèt genyen difikilte ki anpeche otorite yo reyalize pwojè a pou tou lè 140 komin yo; epi li eksplike pwojè a kòmanse avek distibisyon machin nan 10 rejyon peyi a.>>

Nan diskou chèf deta a, li envite majistra yo travay plis. Sa sèlman te sifi pou pwovoke kòlè lidè mèri yo yon lòt fwa. Lè Prezidan an te remake li viktim yon move entèpretasyon pawòl li, li te ofri kèk detay kote li te di “li envite majistra yo travay plis dekwa pou yo ranmase plis lajan taks ki endispansab pou reyalizasyon pwojè kominal yo.

<< Kòm reyaksyon, Prezidan FENAMH nan, Majistra Jude Edouard Pierre, di li regrèt konpòtman kèlèg li yo. Li mete yon bemòl nan eksplikasyon sa k pase a lè li fè konnen, an reyalite, gwoup majistra ki t ap pwoteste yo pa depase 16 nan tokay li yo. Misye Pierre --ki pale konsa nan yon entèvyou avèk Radyo Metwopòl- rapòte gen majistra ki pa dakò avèk afwon sa a yon minorite ofisye minisipal komèt kont Prezidan an; li regrèt le fèt ke “kèk majistra pa t resevwa chèf deta a avèk koutwazi alòske M. Moyiz te jwenn envitasyon pou l patisipe nan kongrè a.

Anfen, Prezidan Federasyon Nasyonal Majistra Kominal Ayisyen yo byen kontan le fèt ke lidè ayisyen an te rive metrize espas la. Konsa, daprè Majistra Jude Edouard Pierre, M. Moyiz montre li plane pi wo ke ensidan ki pase a.



LLM / radio Métropole Haïti