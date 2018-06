Lidè ewopeyen yo dakò ak lide pou pou mentni sanksyon yo enpoze sou Larusi poutèt Moskou te desiside anekse penensul Krime ikrèn nan an 2014. Lidè yo deklare jodi vandredi a yo pral pwolonje sanksyon yo pou 6 mwa kap vinn la a. Gwo responsab ewopeyenyo pran desizyon sa a pandan yon nan Brusèl, kapital Beljik, apre yon diskusyon tou kout sou Ikrèn, dapre sa yon sous ki pa vle non li site di ajans France-Presse. Antretan, Etazini mentni tou sanksyon kont Moskou pou menm rezon an.