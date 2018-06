Lachin : Dezekilib Boukantay Komès ak Etazuni

Chif la wot men komèsyal Lachinn genyen sou tèt Etazuni an monte rive nan 24 milya 580 milyon dola pou mwa me pase a alòske li te nan 22 milya 150 milyon nan mwa avril la, dapre yon yon rapò sèvis Ladwann chinwa a publiye nan dat 8 Jen 2018. Ekspòtasyon pwodui chinwa nan direksyon Etazuni pran yon ogmantasyon 12 virgul 6 pousan nan mwa me a, yon ti bès tou mens parapò ak 12 virgul 9 pousan mwa davril la. Kwassans sa a depase 10 pousan ekonomis ameriken yo te prevwa-a, dapre yon sondaj ajans nouvèl Reuters te fè sou kesyon-an. Enpòtasyon chinwa yo, sètadi pwodui Lachinn achte nan men Etazuni pran yon agmantasyon 26 pousan soti nan mwa me 2017 pou rive nan me 2018.