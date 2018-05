Rankont Prezidan Tump ak Lidè Kore di Sid la, Moon Jae -In, nan La Mezon Blanch

La Mezon Blanch di: Prezidan Donald Trump ak prezidan Kore di Sid la, Moon Jae-in, gen pou yo rankontre madi 22 me 2018 la nan palè nasyonal Lèzetazini an nan moman anpil obsèvatè pa sispann lage dout sou posiblite pou yon rankont ant prezidan ameriken an ak lidè Kore d Nò a, Kim Jong Un, debouche sou siksè, tandiske kèk lot ap poze kesyon pou yo mande eske somè Trump-Kim nan pral fèt.