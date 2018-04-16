Lèzetazini ak Lafrans Konfime Objektif yo se Elimine Gwoup Eta Islamik la Totalman nan Siri

Daprè sa La Mezon Blanch anonse, Prezidan Donald Trump toujou gen yon fèm dispozisyon pou l fè rantre Ozetazini solda ameriken ki estasyone nan peyi Siri yo; se yon mesaj ki parèt aprè prezidan fransè a, Emmanuel Macron, te fè konnen li pran tèt Misye Trump pou l kite twoup militè yo toujou nan Siri. Nan yon nòtpoulaprès pòtpawòl La Mezon Blanch la, Sarah Huckabee-Sanders, pibliye byen ta nan jounen dimanch 15 avril la, li fè parèt deklarasyon sa a :
"Misyon Lèzetazini nan Siri pa chanje. Prezidan an pale klè pou l di li ta renmen wè twoup militè yo antre lakay yo osi vit ke posib. Sepandan an menm tan tou, Lèzetazini vle kraze rapyetè militan Gwoup Eta Islamik la epi travay pou gwoup sa a pa janm reparèt ankò."
Anvan Madam Sanders te fè deklarasyon sa a, nan menm jounen dimanch la, --swa 2 jou aprè Lafrans te mete ansanm avèk Lèzetazini e ak Lagrann Bretay pou yo te atake enstalasyon fabrikasyon zam chimik Siri yo, prezidan fransè a Emmanuel Macron te pale sou chen televizyon fransèz BFM kote li te chache tabli byenfonde pozisyon 3 alye oksidantal yo sou sitiyasyon an nan Siri.
Yon lòt kote, lidè fransè a te reponn “wi, pozitif” lè yon jounalis te mande l eske li panse Larisi konplis nan aktivite ilegal kote lame peyi Siri kontinye itilize zam chimik la. Misye Macron te fin pa di Lafrans pa deklare lagè kont Prezidan siryen an, Bashar El-Assad; sepandan li te nesesè pou kominote entènasyonal la montre Misye Assad, si l kontinye itilize zam chimik kont popilasyon sivil la, lap gen pou l peye konsekans grav yon aksyon konsa.