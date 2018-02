Responsab OXFAM yo Konparèt devan Komisyon Devlopman Entènasyonal Britanik la.

Nan La Grann Bretayn, manm palman an kesyone responsab 2 òganizasyon charite entènasyonal nan moman yo sispèk ke moun ki gen vis seksyèl al antre nan òganizasyon sa yo pou yo kapab pwofite de move sitiyasyon ki genyen nan peyi kote y ap opere yo pou yo satisfè vis yo.

Manm Komisyon Devlopman Entènasyonal Palman an te mande yon riyinyon dijans paske yo pa kontan ditou avèk youn nan òganizasyon sa yo (an palan de OXFAM) poutèt li te mal jere akizasyon ki di kòmkwa kèk nan kowoperan li yo ki t ap travay ann Ayiti te itilize sèvis pwostitye; sanble kèk nan pwostitye sa yo sete jennfi an bazaj, ki potko menm majè.

Palmantè britanik yo kwense Prezidan Direktè Jeneral OxXFAM nan, Mark Goldring, ak prezidan Konsèy Administrasyon òganizasyon an, Caroline Thompson, poutèt konpòtman manm pèsonèl OXFAM yo ak règleman òganizasyon an genyen pou l pwoteje moun kote l ap travay yo. PDG yon lòt òganizasyon byenfezans, an palan de Save The Children, sibi yon entèwogatwa solid you.

Nan repons Mark Goldring bay palmantè yo, li di OXFAM ap mennen ankèt pou le moman sou 26 akizasyon pou movez konduit seksyèl -e tout akizasyon sa yo gen rapò ak aktivite òganizasyon an a letranje. Li deklare:

<<Genyen 26 ka kote responsab yo rann tèt yo. An fèt, nou vle pou akize yo prezante e fè depozisyon yo sou afè sa yo.>>

Nouvèl la raple ke 4 anplwaye OXFAM te jwenn revokasyon yo, tandiske direktè OXFAM nan peyi d Ayiti a, Roland Van Hauwernerien, ansanm ak 2 lòt anplwaye, te bay demisyon yo apre akizasyon te parèt pou di yo te genyen movez konduit seksyèl e yo te konpote yo tankou belijeran entouchab pandan yo t ap travay an Ayiti apre tranblemanntè 2010 la ki te devaste peyi a.

Eskandal seksyèl sa a oblije La Grandn Brtay ak Inyon Ewòp la pase an revi finasnman yap bay OXFAM,kite youn nan pi gwo òganizasyon byenfezans nan lemond ki ede peyi kap fè fas ak dezas natirèl. Prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, lanse apèl pou l mande yon ankèt non sèlman sou OXFAM, men tou sou tout lòt òganizasyon charite k ap opere ann Ayiti.