Achevèk Desmond Tutu Demisyone kòm Anbasadè Bòn Volonte pou OXFAM

Nouvèl ki sòti Afrik di Sid fè konnen ansyen achevèk Desmond Tutu, ki te ranpòte Pri Nobèl Lapè a, anonse lap bay demisyon li kòm anbasadè bòn volonte pou òganizasyon byenfezans britanik OXFAM poutèt akizasyon ki do manm pèsonèl òganizasyon an ki t al travay nan peyi ki gen kriz te peye pwostitye pou yo te gen relasyon seksyèl avèk yo alòske yo te ale nan peyi sa yo pou sèvi popilasyon an.

Yon deklarasyon ki söti nan biwo Misye Tutu fè konnen li "desi anpil-anpil anprann nouvèl ki di kòmkwa anplwaye OXFAM yo te komèt zak imoral e kriminèl." Biwo a ajoute "Misye Tutu voye bay OXFAM yon lèt "pou fè yo konnen li pran retrèt li kòm anbasadè mondyal" òganizasyon an.