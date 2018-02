Ayiti-Politik: Seyans Sena a sou Rapò Konsènan Fon PetroCaribe a Ranvwaye pou 6 Fevriye

Ann Ayiti, seyans sena a te kòmanse sou rapò PetroCaribe a nan fen jounen mèkredi 31 janvye 2018 la, kote palmantè yo pase tout nwit la ap fè deba sou doye a, ranvwaye pou madi pwochen 6 fevriye a aprè Senatè Jean Marie Salomon ak kèk kòlèg li nan minorite a te deside abandone seyans la pou yo anpeche yon vòt fèt.

Senatè Salomon di rezon ki eksplike desizyon sa a, se le fèt ke palmantè ki nan majoritè a e ki pwòch pouvwa an plas la t ap chache boykote seyans la paske, daprè sa yo di, rapò komisyon anti-koripsyon an "pa resevab" nan Gran Kò a. Selon Misye Salomon toujou, senatè majoritè a te vle vote yon rezolisyon pou ranvwaye dosye a bay Kou Siperyè dè Kont san palman an pa mele ladan n.