''Lèzetazini Poko Kwè Gen Chanjman nan Konpòtman Kore di Nò'', daprè Anbasadè Ameriken Nikki Haley

Jounalis kontribitè Lavwadlameik, Greta van Susteren, ranontre, nan jounen mèkredi 17 janvye 2018 la, avèk anbasadè Nikky Haley, chèf misyon diplomatik Lèzetazini nan Oganizasyon Nasyon Zini nan New York pou yon entèvyou kote yo abòde, antwòt, sitiyasyon an nan Kore di Nò, pwogram misil nikleyè peyi sa a avèk rapwochman li amòse sa gen lontan ak Kore di Sid. Men yon ekstrè sesyon kesyon-repons la ant jounalis la ak diplomat la.

K-1 : << Anbasadè, mwen ta renmen kòmanse pale de Kore di Nò. Nouvèl yo fè konnen Kore di Nò ak Kore di Sid pral travay ansanm pandan Je Zolenpik yo kote y ap parèt anba yon sèl drapo. Kisa w panse de sa?>>

R. 1: << Mwen panse se yon bon bagay le fèt ke Kore di Nò ak Kore di Sid ap fè yon dyalòg. Sepandan nou pa ta dwe fèmen bouch nou poutèt topu senpleman y ap pale de Olenpyad yo, pou n panse bon bagay pral pase; pa egzanp, sa pral elimine danje ki sòti bò kote Kore di Nò a. Toutotan yo pa sispann teste misil balistik, toutotan yo pa montre vrèman yo vle denikleyarize preskil la, nou dwe rete trè vijilan, trè zatantif. Negosyasyon sa yo se bagay ki te fèt deja nan le pase; e dyalog la te kanpe pandan dè zane e dè zane… Nou dwe chache gen garanti yo dispoze pase alaksyon; epi objektif aksyon sa a se mete fen totalman nan aktivite nikleyè yo. >>

K-2: << Ebyen, sanble bagay yo prale yon ti kras pi lwen ke sa ant 2 Kore yo, paske ap gen yon ekip Hokey Sur Glas avèk jwè tou lè 2 peyi yo ladan n. >>

R-2 : <<Mwen panse se yon bon bagay. Mwen panse, si yo vle fè yon bagay konsa, se trè byen. Men sa pa pral oblije okenn peyi k ap fè presyon pou Kore du Nò sispann aktivite l yo… okenn peyi pa pral kanpe presyon an. Alòs, yo gen dwa tabli kowoperasyon rejyonal yo nan nivo sa a; men, a la fen dè fen, toujou genyen nan Kore di Nò misil nikleyè yo kontinye teste e yo kontinye menase Lèzetazini ak rès mond la avèk misil sa yo. Kidonk, nou pral kontinye fikse atansyon nou sou reyalite sa yo.

K-3 : << Eske ou panse la a, Kore di Nò ap pratike yon sòt de politik <<divize pou reye>?... Kòmkwa Kim Jong UN ta genyen lòt entansyon dèyè tèt li e non pa sèlman yon enterè nan Je Zolenpik yo, nan reyinifikasyon Preskil la? Eske ta genyen la a yon mesaj pou Lèzetazini? >>

R-3 : << Mwen panse sa se yon distraksyon. Mwen panse Kore di Nò ap fè sa Kore di Nò te toujou fè: sètadi, lè presyon an cho sou li, li aksepte pale, li aksepte negosye. Men, pwoblèm nan sè ke nou pa pral jwe menm jwèt nou te toujou jwe a. Nou pa pral pale tou senpleman pou n pale, epi panse je yo ouvè, yo wè bon chemen an, chemen ki pou rezoud sitiyasyon an. Se pou yo di nou yo pral mete fen nan test yo… Se pou nou konstate dabò test yo kanpe… E lè sa a tou, nou bezwen konnen yo pral elimine pwogram nan. >>