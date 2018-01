PrezidanTrump Pare pou "Kontak Dirèk Avèk Kore di Nò"

Prezidan Donald Trump fè konnen li pare pou l tanmen negasyasyon avèk Kore di Nò, men se “lè moman an va bon pou sa.”

Pandan Misye Trump t ap pale nan telefòn avèk prezidan Kore di Sid a, Moon Jae-in, nan jounen mèkredi 10 janvye 2018 la, li anonse dispozisyon li pou l òganize chita-pale ant Lèzetazini ak Kore di Nò si klima a apwopriye pou sa e nan sikonstans ki nesesè yo. Moun kapab jwenn anons sa a nan yon rezime kout-fil la ke La Mezon Blanch pibliye. Dokiman an di:

<< 2 prezidan yo ensiste sou enpòtans sa yo rele “presyon maksimòm ki dwe kontinye fèt sou Kore di Nò.” >>

Se biwo Prezidan Moon nan Sewoul, kapital Kore di Sid, ki te pibliye rezime konvèsasyon an an premye, yon jou aprè 2 Kore yo te reyalize premye rankont yo nan plis pase 2 zan. Daprè rezime ki parèt nan Sewoul la, “Prezidan Trump dakò sou yon pwen: sè ke pap gen okenn aksyon militè toutotan gen negosyasyon k ap dewoule.”

Pandan lidè ameriken an t ap pale nan yon konsèy dè minis ki dewoule aprè kontak telefonk la, li di li byen kontan wòl li jwe nan efò ki te fèt pou pèmèt otorite 2 Kore yo retounen bò tab negosyasyon an. Misye Trump di, an palan de prezidan Moon: “ Li byen rekonesan pou sa n fè a; nouvèl ki sòti jodi a fè konnen se nou menm ki fè sa k rive a. Si nou pa t pran pozisyon nou te pran an, sa pa ta p janm rive.”

Prezidan Trump di li plase gwo espwa nan rezilta rankont sa yo. Li deklare: “Ki moun ki konnen kote sa ka rive? Ann swete sa debouche sou siksè pou lemond… pa sèlman pou peyi nou an, men pou lemond.”