Senatè Marco Rubio Ekri an Favè yon Renouvèlman TPS la pou Ayisyen yo

Nan yon nòt deprès senatè repibliken eta Florid la, Marco Rubio, ekri e ki pibliye nan Jounal Miami Herald, li plede pou administrasyon amerikèn nan pwolonje Stati Pwoteksyon Tanporè a (TPS) pou plis pase 50 mil ayisyen kap viv Ozetazini depi apre tranblemadn tè 12 janvye 2010 la, yon trajedi ki te touye plis pase 200 mil moun, kite anpil lòt domaje ak san zabri.

Senatè Rubio idantifye yon seri pwoblèm Ayiti konfwonte apre seyism la tankou epidemi kolera a mete ak lòt dezas natirèl tankou siklòn Matthew ki devaste nasyon karayib la. Senatè repibliken eta Florid la kontinye pou l di kondisyon yo poko retabli ann Ayiti pou moun ki gen Stati Pwoteksyon Tanporè yo ta retounen lakay yo.

Senatè Rubio mansyonne kontribisyon imigran ayisyèn ki gen TPS yo pote nan ekonomi amerikèn nan. Li di tou, anpil fanmi ki ann Ayiti konte sou paran, frè ou sè ki Ozetazini pou ede yo viv. Senatè Florid la fè konnen kominote ayisyèn nan Ozetazini kontibye apeprè a 25 pousan nan pwodiksyon peyi Dayiti. Anplis de sa, kominote sa a se yon gwo kontribitè nan ekonomi amerikèn nan espesyalaman eta Florida.

Si yo pa renouvle TPS la pou ayisyen yo, sa pral anpire kontisyon ekonomik yo ann Ayiti a febli sekirite peyi sa a.

Nan dat 23 novanm 2017 kap vini la, Depatman Sekirite Teritoryal Etazini an ki okipe dosye imigrasyon gen pou l anonse ki desizyon administrasyon Trump lan anvizaje pran sou TPS la pou ayisyen yo. Pandasdan, demanch yo ap kotinye kote òganizasyon Fanm nan Miami ki gen alatèt li Marlere Bastien twouve li nan Washignton lendi 20 novanm 2017 la ansanm ak yon delegasyon pou rankontre nan Kongrè Ameriken an sou dosye TPS la.

Dapre Madanm Bastien, gen plizyè manm Kongrè a ki deja ekri pwopozisyon lwa an favè moun ki gen TPS yo. Kèk nan pwopozisyon sa yo tankou pwopozisyon Kongrèsman Carlos Rubelo (Florid) ak Kongrèswoman Nydia Velasquez (New York) mande non sèlman yon pwolonjman TPS la men tou yon stati pèmanan rezidan ak posibilite pou imigran sa yo vin kapab vin sitwayen ameriken.