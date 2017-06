Prezidan Trump Reponn James Comey nan Premye Konferans de Près li nan Plizyè Semèn

Prezidan ameriken an, Donald Trump, bay yon konferans pou laprès vandredi 9 jen 2017 la nan Washington, kote li di li santi depozisyon ansyen direktè FBI la, James Comey, fè yon jou anvan sa devan komisyon sèvis sekrè Sena a, se yon depozisyon ki ba li rezon, paske moun wè “mwen pat mele nan okenn antant ilegal, okenn konbinezon” konsènan eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la, “okenn efò pou m bloke travay lajistis.”

Misye Trump pale konsa pou l te reponn yon foul jounalis ki te move kou kong e ki te rasanble sou pelouz Mezon Blanch la pou premye konferans pou laprès prezidan ameriken bay nan anviwon 3 semèn. Misye Trump te kontinye pou l di:

“Franchman, James Comey konfime yon pakèt nan deklarasyon mwen te fè. Men gen anpil bagay nan sa li di yo ki pa vre.”

Prezidan ameriken an fè rankont sa a avèk laprès apre yon chita-tande nan La Mezon Blanch ak prezidan peyi Woumani an, Klaus Iohannis. Misye Trump te gen pou reponn tou yon kesyon konsènan angajman Lèzetazini vizavi Oganizasyon Trete Atlantik Nò a, (l’OTAN). Li fè konnen Washington ap respekte angajman li pran vizavi Atik 5 chat l’OTAN an ki prevwa yon politik “defans kolektif” –sa vle di si moun nan eta-manm yo sibi yon atak, se yon atak kont tout manm òganizasyon an. Li deklare:

“Pa gen dout sou sa: nou la pou n pwoteje. Se youn nan rezon ki fè mwen vle gen garanti nou gen yon lame ki trè, trè fò pami eta-manm l’OTAN yo. San di pètèt, mwen rete angaje vizavi Atik 5 la.”

Prezidan ameriken an fè deklarasyon sa yo vandredi aprè-midi, kèk èdtan aprè li te pibliye sou kont Twitter li yon nòt kote li te di : “Piblik la wè klèman mwen pa gen anyen ditou-ditou pou m repwoche m” nan zafè Comey a.