Ansyen direktè FBI la, James Comey, fè depozisyon l devan komisyon sèvis sekrè Sena a

Isit Ozetazini, ansyen direktè Biwo Ankèt Federal la (FBI), James Comey, fè depozisyon n jedi 8 jen 2017 la devan manm komisyon sèvis sekrè Sena a kote li di Prezidan Donald Trump te swete li rete lwayal anvè li e prezidan an te ba li konsèy pou l kite tonbe yon ankèt FBI tap mennen sou lyen ki ta egziste ant ekip kanpay elektoral Trump la ak otorite peyi Larisi.

Ansyen direktè FBI la di –antwòt:

<< Mwen te gen enpresyon ---yon lòt fwa ankò, se enpresyon pa m, paske mwen byen kapab twonpe m--- men bon sans mwen fè m konprann sa k ap pase a: se oubyen Prezidan an tire pwòp konklizyon pa li, oubyen yon moun ta di li “Ou deja mande James Comey konsève pòs li, e ou pa jwenn anyen nan men li an retou…” Dine m te genyen ak Prezidan an, se te yon tantativ pou li bati yon relasyon avèk mwen. An fèt, li te reklame lwayote m, espesyalman nan pèspektiv pou m ta kontinye rete kòm direktè FBI la. >>

Prezidan Donald Trump te revoke Mesye Comey nan kòmansman mwa me a. Revokasyon sa a te rive nan moman Misye Comey tap dirije yon ankèt sou swadizan enfliyans Larisi sou eleksyon prezidansyèl 2016 la Ozetazini. Ansyen direktè FBI la fè komisyon an konnen Misye Trump te pale avèk li sou travay li kòm chèf pi gwo ajans lajistis nan peyi a. Misye Comey deklare:

“Prezidan an avèk mwen, nou te genyen divès konvèsasyon sou travay mwen an kit se anvan, kit se aprè li te monte sou pouvwa a. An plizyè okazyon li te di m li konnen map fè yon bon travay e li te swete mwen rete nan job la. A plizyè repriz tou, mwen te di li mwen ta renmen rete pase 6 lòt ane ki rete nan manda m nan.”

Misye Comey te ajoute devan komisyon an:

“Pwofesyonèl ameriken kap travay nan domèn sèvis sekrè a gen konviksyon ke Larisi te mele nan eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la. Pa gen okenn dout sou sa. ”

Prezans James Comey devan komisyon sèvis sekrè Sena a reprezante premye fwa li pale an piblik sou 9 konvèsasyon diferan li te genyen ak Prezidan Trump nan mwa ki te vini anvan revokasyon li a. Pandan 3 nan kontak sa yo, 2 mesye yo te rankontre fas-a-fas, alòske 6 lòt yo te fèt nan telefòn.

