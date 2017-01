Ayiti-Sid: Meri Vil Okay la Kreye yon Kò 20 Polis Minisipal pou Ranfòse Travay Polis Nasyonal la

Dimanch premye janvye 2017 la se okasyon jounen selebrasyon atravè peyi a pou make 213èm anivèsè endepandans d Ayiti. Nan okasyon sa a, otorite minisipal yo nan Okay pwofite lanse ofisyèlman yon kò polis minisipal ki pral travay akote polis nasyonal la pou ranfòse sekirite a nan seksyon kominal yo. An menm tan, otorite Meri Okay yo fè konnen gen yon gwoup anviwon 2 mil jèn sèvis sivik volontè ki pral ede nan rekonstriksyon vil la ki te sibi gwo domaj apre pasaj siklòn Matthew nan mwa doktòb pase a.

Kandida prezidansyèl venkè sou banyè pati politik PHTK a, Jovenel Moise, ki t ap patisipe nan seremoni lansman ajans minisipal sa yo deklare se youn nan plan politik li pou tout meri nan peyi a dote yo de yon fòs polis minisipal.

Ansyen Senatè Gabriel Fortuné, nouvo patwon enstitisyon kominal vil Okay la di bò kote pa li, se yon dwa konstitisyonèl meri yo genyen pou kreye ajan polis minisipal yo ki sipoze travay nantèt kole ak Polis Nasyonal la pou blayi plis sekirite nan seksyon kominal yo.

Korespondan Lawadlamerik nan sid peyi d Ayiti, Jean Hernst Eliscar ki te prezan nan seremoni sa ap vin ak plis detay nan odyo ki anba tèsk la.

