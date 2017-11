Zimbabwe: Prezidan Robert Mugabe Di li Pap Fè yon Pa Kita yon Pa Nago

Prezidan Robert Mugabe, kap dirije Zimbabwe depi plizyè dizèn dane, pase anba pye dèle midi oplita lendi 20 novanm 2017 la li te genyen pou l bay demisyon si li pa vle fè fass ak destitisyon li sou pouvwa a.

Nan yon diskou Mesye Mugabe pwononse nan televizyon dimanch 19 noavnm nan, li di li pa gen entansyon fè yon pa kita, yon pa nago. Plizyè milyon sitwayen zimbabweyen suiv diskou a nan sou radyo ak nan televizyon kote yo panse yo ta pral selebre fen rejim otokratik 37 tan Prezidan Mugabe a.

Sepandan, anpil na yo te sezi e menm kriye 2 ran dlo nan je, lè yo te tande lidè zimbabweyen an kap di li pral prezide kongrè pati Zanu-PF la nan mwa kap vinn la a. Non sèlman li pat mansyone mo demisyon an nan diskou a, men tou Prezidan Mugabe ki gen 93 zan sou tèt li e ki gen 37 tan anviwon o pouvwa ta pa sanble pa pran o serye entèvansyon militè ki fèt nan Zimbabwe a.