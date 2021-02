Yon Jij Pase Lòd pou Yo Libere Mèt Yvickel Dabresil, Manm Kou Kasasyon an ki nan Prizon

WASHINGTON/POTÒPRENS – Jij an chèf Tribinal Sivil Kwadèboukè a pase lòd pou yo lage Jij Kou Kasasyon Yvickel Dabresil ki nan prizon. Mèt Dabresil se youn nan 23 moun lapolis te arete dimanch 7 fevriye a pou swadizan enplikasyon yo nan yon tantativ koudeta. Sou yon video ke Sèvis Entèlijans Nasyonal Ayisyen an prezante epi distribiye bay laprès, moun ka wè imaj ki anrejistre sou telefòn potab e ki montre Mèt Dabresil yon ti moman aprè arestasyon li.

Daprè yon medya lokal, jij la toujou rete anba men lapolis nan biwo Komisè Gouvènman Kwadèboukè a annatandan egzekisyon lòd liberasyon li an. 17 nan lòt moun lapolis te arete nan yon operasyon sekrè kont swadizan koudeta a, twouve yo nan prizon toujou.

Nan jounen madi pase a, yo te wete Mèt Dabresil nan biwo Inite Fòs Polis Nasyonal Envestigasyon an –Direksyon Santral Polis Jidisyè- pou transfere li nan yon lokal nan Kwadèboukè ki sitiye sou yon distans 13 kilomèt ònòdès Pòtoprens. Yon jounalis Lavwadlamerik fè konnen yo transfere jij la san li pa pase nan tribinal.

Daprè yon militan dwamoun ki te vizite Mèt Dabrezil nan prizon an, jij la refize reponn kesyon DCPJ, paske li se yon manm pi gran tribinal peyi a, donk otorite legal li depase pouvwa jij tribinal ki pi ba yo, jan konstitisyon Ayiti a di sa a. Mèt Samuel Madistin –yon avoka ki se an menm tan yon ansyen senate e k ap dirije kounyela a yon òganizasyon defans dwamoun- lage dout sou legalite arestasyon Jij Dabrezil la. Nan yon entèvyou li bay yon estasyon radio ann Ayiti, li deklare “mwen panse se yon arestasyon ki totalman illegal,” paske, daprè li, responsab yo pa swiv pwosedi legal yo. Mèt Madistin ajoute jij de pè ki te sipoze prezan sou lye arestasyon an anvan egzekisyon manda darè a, te absan.

Sepandan, nan yon entèvyou eksklizif Prezidan d Ayiti a, Jovenel Moise, bay Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik la, li defann operasyon ki te debouche sou arestasyon yo. Prezidan an deklare:

“Yon jounalis mande chèf tribinal Pòtoprens la: “Ki moun ki gen jiridiksyon sou krim kont Leta?” Jij la reponn: “Si ou rive fè yon koudeta, ou se yon ewo. Si ou echwe, nou pral jije w kòm yon kriminèl nan yon tribinal avèk jiri.”

Lè Lavwadlamerik ensiste sou sikonstans ki pa fin kle ki antoure arestasyon Jij Dabrezil la, Misye Moise pa pèdi tan pou l reyaji avèk repons sa a:

“Yon konplo kont Leta se pa yon bagay ki rive nan yon jou. Si ou gen plan pou w anvayi palè nasyonal la, w ap bezwen mil moun. Yo te prepare kou a. Konplotè yo te kontakte yon ofisye nan sèvis sekirite palè a; yon etranje te kontakte li tou pou panifye koudeta a. Plan an te tèlman byen prepare, te deja genyen yon manda darè avèk non prezidan an sou li. Nou fèt pou n kapab pale franchman de bagay sa yo.”

Depatman Deta a avèk Nasyon Zini fè konnen dènye evolisyon sitiyasyon an ann Ayiti ba yo kèsote. Yon pòtpawòl Depatman Deta a di Lavwadlamerik:

“Daprè sa n konprann, Polis Nasyon d Ayiti ap mennen ankèt sou 23 moun ki jwenn arestasyon yo pandan wikenn nan. Sitiyasyon an poko klè toujou e n ap ret tann rezilta ankèt polis la.”