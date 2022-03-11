Vis prezidan ameriken an Kamala Harris di li sipòte apèl pou gen yon ankèt sou envazyon larisi ann Ikrèn. Marie Luce Pierre
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Vis prezidan ameriken an Kamala Harris di li sipòte apèl pou gen yon ankèt sou envazyon larisi ann Ikrèn. Dapre vis prezidan an larisi ta komèt krim pandan operasyon militè l ap menen ann Ikrèn depi 24 Fevriye. Marie Luce Pierre
Vis prezidan ameriken an Kamala Harris di li sipòte apèl pou gen yon ankèt sou envazyon larisi ann Ikrèn. Marie Luce Pierre
Vis prezidan ameriken an Kamala Harris di li sipòte apèl pou gen yon ankèt sou envazyon larisi ann Ikrèn. Marie Luce Pierre