Lèzetazini Deside Mete yon Anbago Total sou Peyi Venezuela

Konseye Sekirite Nasyonal Lèzetazini an, John Bolton, ki t ap pale yon jou apre Lèzetazini te deside mete yon anbago total sou do Venezuela, deklare kounyela a Washington kapab mete sanksyon sou nenpòt ki peyi oubyen moun ki apiye gouvènman Prezidan Nicolàs Maduro a.

Nan yon diskou Misye Bolton pwononse madi 6 out 2019 la nan vil Lima, kapital Pwou kote yon somè sou Venezuela ap dewoule, li fè konnen :

<< Lèzetazini voye yon siyal bay 3èm pati ki ta renmen fè biznis avèk rejim Maduro a pou di yo «si nou ap fè tranzaksyon avèk Karakas, se pou yo pran anpil-anpil prekosyon. Pa gen nesesite pou n riske enterè komèsyal nou avèk Lèzetazini pou avantaj nou ta kapab jwenn nan men yon rejim konwonpi e moribon. » >>

Misye Bolton lanse apèl bay lidè mondyal k ap asiste Konferans Entènasyonal sou Venezuela a pou l mande yo pran aksyon ki pi sevè pou yo wete Maduro sou pouvwa a. Konseye Sekirite Nasyonal Lèzetazini an akize Nicolàs Maduro deske li pretann l ap negosye an tout bòn fwa alòske se tan l ap fè pase. Misye Bolton ajoute :

« Epòk dyalòg la pase deja. Kounye a se moman aksyon. Maduro rive nan bout kòd la…»

John Bolton raple an pasan siksè anbago ekonomik Lèzetazini te pran nan lepase kont Panama a Nikaragwa e li denonse Lachin ak Larisi poutèt y ap apiye Maduro. Avèk sanksyon ki pi di Washington pran kont Venezuela yo, peyi sid-ameriken an tonbe nan menm kategori ak Kiba, Iran, Kore di Nò ak Siri ki te deja genyen sanksyon menm jan sou do yo.