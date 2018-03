Prezidan Trump Ranplase Sekretè Deta Rex Tillerson e li Mete Direktè CIA a nan Plas li

Prezidan Donald Trump revoke Sekretè deta ameriken Rex Tillerson e li mete direktè CIA Mike Pompeo nan plas li. Desizyon sa a pote yon gwo chanjman nan ekip sekirite nasyonal prezidan an, e li entèvni, dapre Lamezon Blanch, nan mitan negosyasyon delika Etazini ap fè ak KorediNò. Lidè ameriken an pran desizyon sa a apre yon virewon Misye Tillerson sot fè sou kontinan Afriken an.

Sekretè Deta Ameriken an Rex Tillerson te wete 1 jou sou longè vwayaj yon toune li t ap fè sou kontinan Afriken an apre li fin rankontre ak ofisyèl ak lidè yo nan peyi Chad ak Nijerya.

Sa ki eksplike desizyon an sa ase te ijans ki genyen pou chèf diplomasi amerikèn nan diskite sou dosye Kore di Nò a apre Prezidan Trump fin aksepte fè yon rankont ak lidè peyi sa a, Kim Jun Un.