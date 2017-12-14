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Etazini Pral Pwononse li sou 'Wòl Iran Ap Jwe nan Destabilize Mwayen Oryan an'

  • Ekip Sèvis Kreyòl VOA
Anbasadè Etazini an nan Nasyon Zini, Nikki Haley nan yon meeting Konsèy Sekirtie Nasyonzini an vandredi 8 desanm 2017.

Anbasadè Etazini nan Nasyonzini, Nikki Haley, ap bay yon konferans deprès jedi 14 desanm 2017 la, pou l pale sou aktivite destabilizasyon Iran ap mennen nan rejyon Mwayen Oryan an ansanm ak kèk lòt kote sou planèt la.

Madam Haley gen pou l abòde rapò òganizasyon mondyal la pibliye sou aplikasyon akò nikleyè plizyè pwisans mondyal te siyen ak repiblik islamik la, peyi tankou Lèzetazini, Grann Bretay, Lachinn , Lafrans, Larisi ak Lalmay,

Peyi sa yo lanse apèl tou pou Iran kanpe sou aktivite misil balistik ki kapab transpòte ojiv nikleyè.

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