Etazini Pral Pwononse li sou 'Wòl Iran Ap Jwe nan Destabilize Mwayen Oryan an'

Anbasadè Etazini nan Nasyonzini, Nikki Haley, ap bay yon konferans deprès jedi 14 desanm 2017 la, pou l pale sou aktivite destabilizasyon Iran ap mennen nan rejyon Mwayen Oryan an ansanm ak kèk lòt kote sou planèt la.
Madam Haley gen pou l abòde rapò òganizasyon mondyal la pibliye sou aplikasyon akò nikleyè plizyè pwisans mondyal te siyen ak repiblik islamik la, peyi tankou Lèzetazini, Grann Bretay, Lachinn , Lafrans, Larisi ak Lalmay,
Peyi sa yo lanse apèl tou pou Iran kanpe sou aktivite misil balistik ki kapab transpòte ojiv nikleyè.