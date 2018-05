Negosyasyon ant Lond ak Washington sou Dosyen Nikleyè Iran an

Minis Afè Etranjè Britanik la Boris Johnson ap rankontre vis prezidan ameriken an Mike Pence ak konseye sekirite Nasyonal John Bolton pou konvenk Prezidan Trump pou Etazini rete nan akò puisans mondyal yo te jwenn ak Iran. Kominote entènasyonal la te siyen yon akò ak Iran pou limite pwogram nikleyè li an echanj pou soulaje sanksyon ekonomik ki sou do peyi sa a, dokiman Etazini te mete siyati li ladan sou prezidan Barack Obana.

Sepandan, nouvèl administrasyon amerikèn nan pa kwè akò a nan entèrè Lèzetazini, e Prezidan Donald Trump depi nan kanpay elektoral li an 2016 te pwomèt pou l elimine akò a.

Semèn pase, Lamezon Blanch te byen akeyi nouvèl enfòmasyon Izrayèl te devwale sou pwogram nikleyè Iran an, enfòmasyon li konsidere kòm enkontounab, menm si reponsab gouvènmantal yo pa rive lage akizasyon vyolasyon akò nikleyè 2015 la sou do Teheran.