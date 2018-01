Etazini Retire Ayiti, Belize, ak Samoa sou Lis Peyi Ki Benefisye Pwogram Viza Travayè H-2A ak H-2B

A pati jedi 18 Janvye 2018 la, fèmye ayisyen ak lòt travayè k ap chache vinn Ozetazini kòm travayè agrikòl sezonye pa kalifye ankò dapre desizyon administrasyon ameriken an pran e ke jounal Miami Herald pibliye.

Pwogram viza travayè H-2A ak H-2B egziste depi plizyè dizèn lane e li pèmèt fèmye ameriken yo, otelye ak pwopriyetè lòt antrepriz anplwaye plizyè milye travayè sezonye etranje pandan sezon an. Depatman Sekirite Enteryè ameriken an site kòm rezon ki fè li ekate Ayiti sou lis la se nivo elve refi, nivo frod ak abi san bliye yon nivo elve kantite moun ki pa respekte kondisyon sejou viza a ba yo.

Pou tout rezon sa yo Depatman Sekirite Enteryè a deside li pa nan enterè Etazini pou ayisyen yo kontinye patisipe nan pwogram sa a. Dapre obsèvatè yo desizyon sa a reprezante yon lòt gwo kou pou Ayiti. An plis Ayiti, sitwayen Beliz ak Samoa ki nan Oseyan Pasifik Sid la pa kalifye non plis tou.

Desizyon administrasyon ameriken an ap pibliye jodi a nan jounal ofisyèl gouvènman an The Register tonbe menm jou otorite yo ap fè soti mach aswiv pou ayisyen k ap viv nan peyi a sou Stati Pwoteksyon Tanporè (TPS) pou resoumèt aplikasyon yo pou kontinye viv e travay jiskan Jiyè 2019.