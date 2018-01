Sena Etazini an Apwouve yon Plan Depans Tanporè pou Pèmèt Gouvènman Ameriken an Reprann Aktivite l

Sena Etazini an apwouve yon plan depans tanporè pou pèmèt gouvènman ameriken an reprann aktivite li aprè yon fèmti pasyèl 3 jou. Lejislasyon an ap pèmèt ajans federal yo reprann aktivite yo e kontinye fonksyone jiska 8 fevriye.

Chanm dè reprezantan an ap vote sou lejislasyon sa a. Daprè kèk analis, se prèske sèten chanm bas la pral awpouve dokiman an.

Aprè chanm dè reprezantan an finn apwouve lejislasyon an, yap voye l bay prezidan Donald Trump pou l siyen l avan pou yo leve fèmti gouvènman federal Etazini an.