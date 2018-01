Etazini: Prezidan Trump Di Tout Bagay Ap Mache Byen nan la Mezon Blanch a 100 pou 100

Nan imaj dinite, Prezidan Etazini an Donald Trump pran lapawòl nan yon retrèt ak plizyè palmantè repibliken ak manm kabinè li a nan Camp David nan Thurmont, eta Maryland, samdi 6 janvye 2018 la.

Nan okazyon an, prezidan an bat bravo pou kèk konsiltasyon ki pa ofisyèl li fè sou priyorite yo nan Kongrè a pou ane 2018 la. Retrèt sa a dewoule nan moman genyen yon gwo polemik nan okazyon soti liv jounalis Michael Wolff (Fire and Fury) ki lage dout sou kapasite Prezidan Trump pou l dirije peyi a.

Nan retrèt sa a, lokatè Mezon Blanch la montre l se yon lidè ki gen asirans kote l deklare: " Nou byen pare pou 2018 la, e nou te fini ane 2017 la ak anpil fos". Plizyè gwo lidè repibliken tankou vis-prezidan an Mike Pence san bliye Paul Ryan ak Mitch McConnell, te pran la pawol pou fè lwanj pou travay yo.