Prezidan Donald Trump Abode Dosye Espyonaj Larisi nan Eleksyon Ameriken yo Pandan Vizit li an Frans

Prezidan ameriken an, Donald Trump, trouve l nan vil Paris ann Frans kote li deja rankontre prezidan peyi a Emmanuel Macron. Visit sa a ap fèt nan moman ankèt sou enjerans Larisi nan eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la kontinye domine aktyalite a.

Ankèt k ap mennen isit Ozetazini yon fason pou jwenn plis enfomasyon sou enjerans Larisi nan dènye eleksyon prezidansyèl ameriken nan kòmanse pran yon lòt nivo apre pitit gason prezidan an, Donald Trump Junior, konfime li te rankontre yon avoka ris ki ta pwomèt pou l bal enfòmasyon pou lage vèni sou kandida pati demokrat la, ansyen sekretè deta ameriken Hillary Clinton. Dapre nouvèl yo, yon seri kourye elektronik ta montre kijan Donald Trump Junior te kontan pou l aksepte envitasyon pou l rankontre ak avoka ris, Natalia Vetselnitskaya, nan Trump Tower a nan New York, yon rankont ki te dire 20 minit dapre konsène a.

Avoka ris la rejte enfòmasyon sa yo kote li ki fè kwè li gen relasyon ak gouvènman ris la. Kourye elektronik yo fè kwè tou avoka a ta pral remèt Donald Trump Junior “enfòmasyon sansib wo nivo” kòm siy Larisi t ap sipòte kandida pati repibliken an, Donald Trump.

Pòt pawòl Mezon Blanch la, Sara Huckabee Sanders, te li yon deklarasyon nan non prezidan peyi a kote Mesye Trump di li sipòte pitit gason li a, Donald Trump Junior. Prezidan Trump di nan nòt la:

“Pitit gason mwen an se yon moun de gran kalite e mwen aplodui transparans li.”

Yon lòt kote, Demokrat yo nan Kongrè a pat pèdi tan pou reyaji apre dènye revelasyon Donad Trump Junior a. Yo fè konnen seri kourye elektronik sa yo pase an derizyon responsab Lamezon Blanch la ki t ap plede nye enfòmasyon ki fè kwè kanpay elektoral Donald Trump la t ap mare konplo ak Larisi pou l gen eleksyon an fas a Hillary Clinton. Senatè Chuck Schumer, lidè minoritè Demokrat yo nan Sena a deklare:

“Kourye elektronik sa yo mete fen nan lide administrasyon an t ap pouse e prezidan an ki t ap plede di pat gen oken prèv pou montre te gen mank e melanj Larisi nan elekson yo.”

Repibliken yo rekonèt kourye elektronik yo pa bon ditout pou administrasyon an menm si avoka ris la Natalia Veselnitskaya nye ke li pa yon ajan gouvènman Kremlen an, e non plis li pat gen oken enfòmasyon ki ta vize lage vèni sou kandida pati demokrat la. Lidè majorite a nan Sena, Repibliken Mitch Macconnell, eksprime sipò l pou ankèt k ap fèt pou fè limyè si wi ou non Larisi ta enfliyanse eleksyon prezidansyèl ameriken yo.

Prezidan Trump te abode kesyon an pandan vizit li a an Frans kote li defann pitit gason li Donald Trump Junior yon lòt fwa ankò nan yon konferans pou laprès li tap bay kot-a-kot ak tokay li Emmanuel Macron. Nan premye rankont chèf deta amerikan ak premye sitwayen fransè a, meyè fason pou konbay aktivite teworis te nan sant diskisyon yo. Sepandan, 2 lidè toujou rete divize sou lòt dosye tankou chanjman klimatik ak ekchanj komèsyal.