Trump Plede Non-Koupab a Akizasyon Federal Dèske li Te Eseye Ranvèse Rezilta Eleksyon 2020 an

Donald Trump plede non koupab a akizasyon lajistis pote kont li dèske li te chache ranvèse rezilta eleksyon 2020 an ke li te pèdi, pou l te ka rete sou pouvwa a. Se premye fwa ansyen prezidan an reponn akizasyon federal ki akize l dèske li te konplote epi echwe nan tantativ pou bloke transfè pasifik pouvwa prezidansyèl la.

Trump te konparèt devan yon jij nan tribinal federal Washington nan 2 jou apre lajistis enkilpe li epi lanse 4 chèf akizasyon kont li. Se avoka espesyal Depatman Jistis Jack Smith ki reprezante leta sou dosye a. Si yon juri jwenn ni koupab li ta gen pou l pase plizyè lane nan prizon.

Korespondan VOA ki te nan tribinal la di Misye te gen yon kostim ble maren sou li, chemiz blan ak kravat wouj. Jij ki tap prezide ka a, Moxila Upadhyaya te rive an reta, sa ki te vekse Trump.

Dokiman legal yo prezante nan tribinal Jedi 3 Out la akize Trump dèske li te eseye detounen volonte elektè Ameriken yo epi ranvese defèt li te sibi jounen eleksyon prezidansyèl la. Akizasyon yo gen pou wè ak revolt ki te fèt 6 Janvye 2021 kont Capitol la (syèj palman an) kote anpil san te koule le patizan li yo te antre nan lese frape ak lapolis pandan yo tap eseye sispann pwosesis elektoral la.

Jij la lage misye sou kosyon.

Pwochen odisyon an fikse pou 28 Out a 10 zè nan maten. Trump va oblije konparèt an chè e an os, amwenske jij ki pral prezide pwose a deside otreman.



Jounalis VOA Espayol Iacopo Luzi kontribye a repotaj sa a, kek nan enfomasyon yo soti nan Associated Press