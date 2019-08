Prezidan Trump ak Premyè Dam nan Melania Vizite Dayton ak El Paso pou Konsole Fanmi Viktim 2 Fiziyad

Prezidan ameriken an, Donald Trump, konsole manm fanmi moun ki te viktim yon fiziyad nan vil Dayton, Eta Ohio (9 moun te pèdi lavi yo nan sware dimanch 4 out 2019 la), anvan li te pran direksyon lwès pou vil El Paso, Eta Tegzas, pou menm rezon an, swa yon fiziyad ki te fè anviwon 30 mò nan kòmansman jounen samdi 3 out pase a.

Prezidan an ak Premyè Dam nan, Melania Trump, te pase anviwon 1 nèdtan nan Lopital Miami Valley, nan Dayton, kote li te pale avèk moun ki te blese anba kout-fizi yo te resevwa nan men yon etidyan ki te rele Connor Betts e ki, nan mwens ke yon minit, te rive tire 41 koutzam. Pami 9 moun li te touye yo genyen yon sè li; tandiske li te blese 27 lòt.

Daprè sekretè laprès Mezon Blanch la, Stephanie Grisham, Misye Trump di viktim ki blese yo ak manm fanmi yo:

«Bondye la, L ap veye sou nou. Mwen ta renmen nou konnen nou menm tou, Melania avèk mwen, nou avèk nou. »

Kèk santèn manifestan te kanpe sou twotwa ki an fas antre lopital la ; pami yo te genyen yon melanj moun ki t ap pwoteste kont vizit prezidan an ak moun ki se fanatik lidè ameriken an ….

Prezidan an pa ale vizite anplasman masak ki te fèt nan Komin Oregon, nan Dayton, kote kèk gwoup manifestan rival t ap lanse slogan tout pandan Misye Trump te nan vil la.

Aprè vizit nan Eta Ohio a, avyon prezidansyèl la, Air Force One, te pran direksyon vil El Paso, o Tegzas, kote yon nèg ame te touye 22 moun nan yon magazen Walmart epi blese 2 douzèn lòt.

Anvan Misye Trump te kite La Mezon Blanch, li te fè konnen li panse « nou pral vini avèk yon bagay ki pral vrèman, vrèman bon » sou kesyon refòm nan lwa sou kontwòl zam nan. Men prezidan an te ajoute, menm lè li anfavè lide pou otorite yo mennen yon bon jan tchèk sou dosye polisye ak kirminèl tout moun k ap achte zam, poko genyen « yon bon dispozisyon politik » pou gouvènman federal la mete entèdiksyon sou zam d atak yo.

Prezidan an rejte kritik k ap di deklarasyon li yo jwe yon wòl nan klima lahèn, klima rayisab ki pwovoke plizyè fiziyad Ozetazini kote nèg ame ki aji pou kont yo te ouvè kout-zam nan divès sant-dacha, nan fwar, konsè, fèt kote moun ap distrè yo, lye dadorasyon avèk lekòl. Misye Trump deklare :

« Mwen pa panse mesaj mwen yo pwovoke yon bagay konsa ditou. O kontrè mwen panse mesaj mwen yo sèvi pou rasanble moun, pou fè yo mete tèt yo ansanm. » Lidè ameriken an te pale konsa pandan li te sou pelouz Mezon Blanch la anvan li ta monte abò Elikoptè No 1 an avèk Premyè Dam nan, Melania Trump.

Vizit Dayton ak El Paso yo atire atansyon sou ezitasyon kèk moun k ap poze kesyon pou yo mande èske Donald Trump, akoz yon diskou ki souvan chaje ak santiman anti-imigran, gen lejitimite ki nesesè pou l geri kominote ki an dèy yo, espesyalman abitan vil El Paso kote majorite popilasyon an se ispanofòn e ki sitiye touprè fwontyè peyi a avèk Meksik.



Nan El Paso kèk sitwayen avèk manm Kongrè a ki demokrat te fè konnen prezidan an pa t byenveni (sètadi yo pa t swete prezans li nan vil la) e yo te lanse apèl pou mande l pa vini.