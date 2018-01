Prezidan Trump Swa-dizan Itilize Move Pwopo Konsènan Ayiti ak Peyi Afriken yo

Prezidan Etazini an Donald Trump etone plizyè palmantè ki tap patisipe nan yon rankont nan la mezon blanch sou imigrasyon jedi lè li te swa-dizan sèvi ak move pwopo pou l dekri Ayiti ak peyi Afriken yo.

Prezidan Trump di "pou kisa nou genyen tout moun sa yo ki soti nan peyi s.. kap vini isit." Jounal Washington Post te rapòte nouvèl la an premye epi chèn televizyon CNN konfime l. Expresyon Prezidan an te itilize pou Ayiti ak peyi Afriken yo gen pou wè ak salte e povrete.

Prezidan Trump di Etazini dwe kite antre nan peyi a moun ki soti nan peyi tankou Nòvèj, premye minis peyi sa a te rankontre ak Prezidan Trump mèkredi nan la mezon blanch.

Aprè laprès te poze kesyon sou deklarasyon Prezidan an, pami medya yo genyen Lavwadlamerik, la mezon blanch te pibliye yon deklarasyon ki di Prezidan an ap aksepte sèlman yon antant sou imigrasyon kap "fè-fas ak sistèm lotri viza a ak migrasyon an chèn nan ki she de pwogram ki pa bon pou ekonomi nou an e ki pèmèt teroris antre nan peyi nou an."

Migrasyon an chèn nan se yon tèm moun kap kritike imigrasyon yo itilize pou fè referans ak sistèm ki pèmèt imigran fè demand rezidans pou fanmi yo antre ozetazini.

La mezon blanch pa ni konfime ni demanti ke Prezidan Trump ta sèvi ak move pwopo lè l tap pale konsènan Ayiti ak peyi Afriken yo.

Deklarasyon mezon blanch pibliye a di tou Prezidan Trump ap toujou rejte "mezi ki danjere, fèb e tanporè kap kreye pwoblèm pou imigran kap chèche yon lavi miyò ozetazini gras ak mwayen legal."

Lavwadlamerik te pran kontak ak biwo senatè ameriken ki te patisipe nan rankont la. Kèk konseye palmantè yo ki te prezan nan rankont la pat vle fè kòmantè sou deklarasyon Prezidan Trump yo, daprè ajans nouvèl Associated Press.

Anbasadè Ayiti a nan Washington Paul Altidor di Lavwadlamerik li kondane deklarasyon Prezidan Trump la.

Mia Love, yon depite repibliken ki se pitit Ayisyen, lanse apèl pou Prezidan Trump prezante exkiz bay pèp Ayisyen an.