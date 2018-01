Etazini-Imigrasyon: Salvadoyen Ap Re-enskri Pa Bann a Pa Pakèt pou TPS

Vrèman vre, anviwon 200 mil imigran peyi Salvadò genyen jiska 19 mas 2018 pou yo re-enskri pou TPS ki pèmèt sèten imigran viv, travay ak etidye Ozetazini san yo pa bezwen pè pou sèvis imigrasyon pa depòte yo. Daprè yon rapò ki sòti nan anbasad salvadoryèn nan nan Washington, DC, gen 3 mil 200 moun ki re-enskri deja pou pwogram nan depi peryòd renouvèlman an te louvri 18 janvye pase a. Pi bònè mwa sa a Depatman Sekirite Enteryè Lèzetazini an (Department of Homeland Security) te anonse li pral mete fen nan TPS pou imigran salvadoryen yo nan sezon otòm 2019 la.