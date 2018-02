Imigrasyon nan Sant yon Rankont ant Sekretè Deta Tillerson ak Kòlèg Meksiken e Kanadyen li

Sekretè Deta Lèzetazini an, Rex Tillerson, ki te nan vil Meksiko, kapital Meksik vandredi 2 fevriye a, deklare imigran pote bon jan "prensip ak prestij" bay Lèzetazini; sepandan li ajoute gouvènman ameriken an manke "bon disiplin" nan fason li deside kilès ki ka antre nan peyi a pou yo viv.

Apre yon rankont nan Meksiko avèk kòlèg meksiken li a, Luis Videgaray e minis afè etranjè Kanada a, Chrystia Freeland, Sekretè Deta a di laprès Lèzetazini mete "anpil mekanism an plas" atravè lèzane pou l kontwole imigrasyon an, men li pa janm pase mekanism sa yo an revi pou l pote ajisteman ki nesesè yo.