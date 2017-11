Premye Minis Britanik la Kritike Prezidan Trump Poutèt yon Tweet li Ekri Kont Mizilman yo

Kèk palmantè britanik te move kou kong mèkredi 29 novanm 2017 la, apre Prezidan ameriken an, Donald Trump, te repibliye sou kont Twitter li kèk videyo anti-mizilman yon lidè nasyonalis britanik ekstrèm dwat te poste sou kont li; lajistis britanik te jwenn lidè sa a koupab dèske li itilize diskou kap preche lahèn kont gwoup rasyal.

Anpil lejislatè britanik lanse apèl pou yo mande premye minis Theresa May anile yon vizit travay lidè ameriken an gen pou l fè nan La Grann Bretay pandan ane 2018 la. David Lammy, yon palmantè Pati Travayis la, deklare: “Trump pa ni yon alye, ni yon zanmi pou nou.”

Misye Lammy ajoute prezidan ameriken an pa merite resevwa yon bèl akèy si li vini nan La Grand’ Bretay.