Prezidan Jovenel Moise ap Mete Fen nan yon Vizit 5 Jou nan Taywann

Prezidant Taywann nan, Tsai Ing-wen, te byen resevwa Prezidan Repibik d Ayiti a, Jovenel Moise, ki nan tèt yon delegasyon anviwon 30 manm k ap fè yon vizit 5 jou nan Taype. Nan vizit sa a lidè ayisyen an genyen avèk li Premyè Dam nan, Martine Moise, an plis manm kabinè ministeryèl la ak kèk òm-dafè.

Nan jounen madi 29 me 2019, yon jou apre delegasyon an te debake nan Taype, Madam Tsai ak Prezidan Moise te pase yon gad donè an revi nan okazyon yon seremoni byenveni ofisyèl ki te dewoule tou prè palè prezidansyèl la nan kapital taywanèz la. Prezidant Tsay deklare:

“Nou byen apresye apui Ayiti ap pote ban nou depi lontan deja, menm jan nou apresye sipò li pou pozisyon nou nan divès fowòm entènasyonal. Nou espere anpil ke tou lè 2 pati yo va kontinye e ranfòse apui youn ap bay lòt, menm jan yo va kontinye asosyasyon ak kowoperasyon ki egziste antre yo, pandan ke zanmitay ki makonen 2 peyi yo ansanm va rete dyanm pou toutan… Menm si gen yon gwo distans jewografik ant Taywann avèk Ayiti, 2 peyi yo pataje menm valè ak prensip demokratik. Nan plizyè domèn yo tou lè 2 benefisye bon rezilta yon patnèchip dirab e solid.”

Nan repons Prezidan Jovenel Moise la, li di Ayiti gen rekonesans pou volonte Taywann manifeste pou l pote kontribisyon li nan devlopman peyi karayib la e li espere 2 peyi yo va elaji kad relasyon yo pou yo pase nan yon lòt faz e kouvri kèk lòt etap. Misye Moise fè deklarasyon sa a:

<< Ayiti ap chache fè pwomosyon pou kreyasyon travay ak devlopman ekonomik, avèk yon atansyon espesyal sou envestisman prive, modènizasyon sektè agrikòl la avèk devlopman enfrastikti li… Pou le moman, tout plan sa yo ap fè fas ak defi ki difisil pou leve. Se konsa nou atann nou aske 2 peyi yo ranpòte bon jan viktwa ansanm. >>

Ajans nouvèl REUTERS raple ke Taywann gen relasyon ofisyèl avèk sèlman 18 peyi nan lemond; ou jwenn pi fò nan yo nan Amerik Santral la, Karayib la avèk rejyon Pasifik la.

Nan moman anpil peyi ap lage Taypé pou yo tabli rapò diplomatik avèk Peken, Taywann akize Lachin (kontinantal) deske li chache pran tèt peyi zanmi li yo avèk òf asistans ki ba yo avantaj bab e moustach. Minis afè etranjè chinwa a, Hua Chunying, ki t ap reponn akizasyon sa a nan Peken, fè konnen "pawòl sa yo pa kanpe sou anyen; se manti ki san fondman."