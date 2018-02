Kout Zam Kontinye Ap Tire nan Siri Malgre Anons Seselfe yo

Nasyonzini deklare jodi madi 27 fevriye a li gen nouvèl ki di batay yo ap rapouswiv nan Lès Ghouta ke rebèl yo kontwole nan Siri, malgre anons Larisi te fè pou l di li tap sispann lese frape yo la pou 5 èd tan pou pèmèt sivil yo kouri kite zòn nan.

Pòt pawòl afè imanitè Nasyon Zini an Jens Laerke deklare, "Sitiyasyon an sou teren an pa pèmèt konvwa antre nan zòn nan, epi evakyasyon pou rezon medikal pa posib."

Larisi ak Lasiri rann konbatan opozisyon an responsab kout mòtye kap tonbe nan yon wout evakyasyon e nan kèk katye nan kapital la, Damas. Rebèl yo rejte akizasyon sila a.