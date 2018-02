Final Chanpyona Football Ameriken an: Philadelphia Eagles Bat New England Patriots: 41 - 33

Ekip Filadelfi a (The Philadelphia Eagles) ki te ale nan final chanpyona football ameriken an (Super Bowl) kòm yon ti Sandriyon -paske preske tout pwonostik te prevwa li ta pral pèdi devan chanpyon an tit la, The New England Patriots- etone preske tout moun ak yon viktwa ekstwòdinè: 41 a 33. Match la te dewoule nan vil Minneapolis, Eta Wisconsin, nan sware dimanch 4 fevriye 2018 la. Yon fwa match la te fini, nan Filadelfi --ki sou yon distans 1700 kiomèt ak estad kote jwèt la dewoule a-- fanatik yo pat pran tan pou yo pan lari pou yo selebre.