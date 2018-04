Lèzetazini, Lagrann Bretay ak Lafrans di Yo "Kokobe Pwogram Zam Chimik Siri a"

Yon kowalisyon Lèzetazini ap dirije kwè li rive voye yon mesaj puisan bay gouvènman siryen an ak sila yo k ap apiye li, aprè yon atak miltiè ki frape sistèm defans peyi a nan yon pwen kote li domaje epin dòsal (so rèl-do) pwogram zam chimik siryen an.

Lèzetazini, Lagrann Bretay ak Lafrans lanse yon seri de frap sou Siri nan kòmansman jounen samdi 14 avril la (lè Siri) kote, nan yon espas de kèk minit sèlman, yo te tire 105 misil sou 3 enstalasyon zam chimik: youn nan kapital la, Damas, epi 2 lòt tou prè vil Homs, pa lwen fwontyè peyi a avèk pati nò Liban.

Otorite militè ameriken yo fè konnen, daprè yon evalyasyon preliminè, tout misil yo rive frape obekjtif yo, kote yo redui enstalasyon yo an debri nèt epi yo pa fè okenn viktim pami popilasyon sivil la. Lyetnan-Kolonèl Kenneth McKenzie, ki t ap pale samdi ak jounalis ki baze nan Pentagòn nan, deklare: "Nou pike mitan kè pwogram zam chimik siryen an; se yon gwo-kokenn-chenn kou yo pran la a."

Bò kote pa li, Vis Prezidan Mike Pence, ki t ap abòde dosye a pou laprès pandan li t ap patisipe nan Somè Dèzamerik la nan Pewou, deklare,

"Nou kwè operasyon sa a rive diminye seryzman, si li pa kokobe, kapasite rejim Damas la pou l pwodui zam chimik. E, pou m pale klèman, kite m di Lèzetazini pare tou pou l pran plis aksyon, yon fason solid e dyanm, pou l garanti ke Siri fin pa konprann byen li pral sibi gwo konsekans si l janm itilize zam chimik ankò."

Anfen, Prezidan Trump ekri deklarasyon sa a sou kont Twitter li samdi :

<< Yè-swa nou lanse yon frap ki dewoule pafètman byen. Nou pa te ka genyen yon rezilta ki pi bon pase sa. Misyon akonpli. >>