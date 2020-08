Sèvis Sekrè Sòti Rapidman ak Prezidian Trump Pandan yon Rankjont ak Laprès

Ozetazini, ajan Sèvis Sekrè ameriken an te prese sòti avèk Prezidan Donald Trump pandan li t ap patisipe nan yon pwendprès nan La Mezon Blanch lendi apremidi, paske te gen yon endidan kote moun te tande tire andeyò palè a. Kèk minit apre sa, pandan Misye Trump t ap retounen nan pwendprès la, li te deklare: “Te genyen yon tire vrèman; e gen yon moun yo mennen lopital.” Lidè amerikan an ajoute se fòs de lòd yo ki te tire a.

Dapre yon deklarasyon Biwo Sèvis Sekrè a fè parèt, “yo entène lopital yon mesye ke yo sispèk nan ensidan an, ansanm avèk yon ajan sekrè. Nan okenn moman nan okazyon an pa t genyen yon pati nan lokal Mezon Blanch la ki domaje e okenn moun ki te anba pwoteksyon sèvis la pa t an danje.”

Yon jounalis omwens pami repòtè ki te nan sal la te tande tire yo. Jounalis sa a se John Roberts, korespondan chèn televizoyn Fox News nan La Mezon Blanch. Pandan Prezidan an t ap pase bò kote gwoup jounalis yo pou l retounen nan sal la, li te mande repòtè Fox News la kisa misye te tande; John Roberts reponn “Mwen te tande 2 koutzam ki pati rapidman, youn dèyè lòt, imedyatman apre w te monte sou podyòm nan.”

Nan moman Misye Trump te repran pwendprès la, li te deklare “Mwen vle di Sèvis Sekrè a mèsi; ajan sekrè sa yo se moun yo ki fantastik. Kite m di tou mwen pa si, mwen pa sèten ke ensidan sa a genyen yon bagay kèlkonk pou wè avè m.”

Lè laprès mande Prezidan an si ensidan ekstwòdinè sa a pa souke lespri l yon ti kras, li mande: ”Eske nou wè m sanble ak yon moun ki gen lespri l souke?” Lidè ameriken an fini pa di jounalis yo nan okenn moman pandan ensidan an, li pa t panse te gen yon rezon kèlkonk pou l pa t reprann pwendprès la yon fwa Sèvis Sekrè a te fè l konnen pa t gen okenn danje pou l te rekòmanse rankont la.