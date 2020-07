Sena Ameriken an Vote yon Bidjè 740 Milya Dola pou Defans Nasyonal

Nan jounen jedi 23 jiyè 2020 an, Sena ameriken an vote pou l apwouve yon vèsyon Lwa sou Otorizasyon Depans pou Defans Nasyonal, swa yon lejislasyon ki ofri 740 milya dola pou gouvènman an tabli yon politik sou fonksyonnman Pentagon nan –kidonk Depatman Defans la. Prezidan Donald Trump te menase pou l bloke mizanaplikasyon lejislasyon sa a avèk yon veto si li gen ladan l yon dispozisyon ki mande pou otorite yo wete e ranplase non defen lidè konferasyon sidis la ki te mele nan Gè Sesesyon an -non ki sèvi pou deziye kèk baz militè ameriken.

100 Senatè yo vote konsa: 86 pou e 14 kont pou yo adopte lejislasyn an. Se youn nan ra fwa sena a, ki anba kontwòl Repibliken yo, vote nan yon sans ki montre yo pran distans yo ak Prezidan an, sa ki kapab pare chemen an pou yon konfwontasyon dewoule ant Kongrè a avèk La Mezon Blanch pi ta ane sa a.

Sena a avèk Chanm Depite a -ki, limenm, twouve l anba kontwòl Demokrat yo, vote yon vèsyon diferan lejislasyon an ki rele an abreje angle ND-AA, swa Lwa sou Otorizasyon Depans pou Defans Nasyonal. Nan tou le 2 vòt yo, plis pase 2 tye manm chakenn nan 2 chanm yo vote “Wi” pou yo apwouve dokiman an, sa ki vle di yo apwouve li avèk yon majorite ki gwo ase pou pwoteje lejislasyon an kont tout veto prezidansyèl.

Vèsyon Chanm Depite a gen ladan l yon dispozisyon ki mande pou yo chanje fason gouvènman federal la deziye kèk enstalasyon militè ki pote non jeneral ki te dirije twoup solda nan non eta sidis yo ki t ap defann lesklavaj pandan Gè Sivil la sa genyen 155 ane.